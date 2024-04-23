ФСИН узнала о жалобах заключенных «Черного дельфина» на пытки ФСИН направила комиссию в колонию «Черный дельфин» после жалоб на пытки

Фото: Валерий Бушухин/ИТАР-ТАСС

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России направила комиссию в исправительную колонию № 6 «Черный дельфин» в Оренбургской области после жалоб заключенных на пытки, сообщает ТАСС со ссылкой на директора ФСИН России Аркадия Гостева. По его словам, такая мера позволит на месте разобраться и объективно оценить ситуацию. Гостев пообещал сообщить о результатах.

Направили туда комиссию из центрального аппарата, для того чтобы на месте объективно посмотреть, убедиться, так это или нет, — сказал директор ФСИН.

«Черный дельфин» считается одной из самых строгих колоний особого режима, где содержат маньяков, террористов и создателей ОПГ. Заключенные находятся в строгой изоляции, им запрещено даже разговаривать в камерах, в стенах колонии проводятся ежедневные строгие проверки. Вне камер заключенные передвигаются в позе «дельфинчика», смотря в пол.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в Генпрокуратуру России после письма о пытках заключенных в «Черном дельфине». Она попросила ведомство провести проверку. Омбудсмен добавила, что эта ситуация взята на особый контроль.