«Погибают ребята»: омбудсмен объяснила повышение призывного возраста в РФ Омбудсмен Мерзлякова связала повышение призывного возраста с рождением детей

Повышение призывного возраста в России с 27 до 30 лет связано с тем, что к этому возрасту у мужчины появляется ребенок, заявила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова в эфире телеканала ОТВ. По ее словам, к этому времени люди становятся более закаленными, проверенными временем, опытом и жизнью.

Сейчас погибают ребята, у которых не остается после себя ребенка. А к 30 годам, если он уходит, он уже родил ребенка. Он воюет осознанно, выступает не только с оружием, но и со своими идеологическими, моральными и мировоззренческими установками,— объяснила она.

В России с 1 января 2024 года вступил в силу закон о повышении верхней границы призывного возраста для срочной службы в Вооруженных силах до 30 лет. Нижняя граница по-прежнему остается на уровне 18 лет.

Традиционный весенний призыв в армию в России стартовал 1 апреля и продлится до 15 июля. Отсрочка полагается: студентам, обучающимся на очных отделениях, депутатам, сотрудникам МЧС, МВД и ФСБ, опекунам несовершеннолетних, тем, кто ухаживает за близким родственником, отцам-одиночкам, отцам двух и более детей, отцам детей-инвалидов до трех лет; а также мужчинам, чья жена носит второго ребенка (срок более 26 недель).