ФСБ запросила арест редактора The Insider за незаконное пересечение границы

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Главный редактор издания The Insider (признано в России СМИ-иноагентом) Роман Доброхотов

ФСБ просит Лефортовский суд Москвы заочно арестовать редактора портала The Insider (организация, исполняющая функции иностранного агента) Романа Доброхотова за незаконное пересечение границы, передает ТАСС. Отмечается, что Доброхотов объявлен в международный розыск.

В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Романа Доброхотова, — рассказала собеседница агентства.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России четырех иностранных неправительственных организаций, среди которых Bellingcat (организация, исполняющее функции иностранного агента) и The Insider. В ведомстве подчеркнул, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.

Накануне против политика Владимира Кара-Мурзы (внесен в список лиц, исполняющих функции иностранного агента) возбудили уголовное дело о деятельности нежелательной организации, сообщил его адвокат Вадим Прохоров. Подробности возбуждения дела по ч. 1 ст. 284.1 УК РФ не приводятся.