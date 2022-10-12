ФСБ задержала восемь человек по делу о теракте на Крымском мосту

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

ФСБ задержала восемь человек по уголовному делу о теракте на Крымском мосту, сказано в сообщении ЦОС ФСБ, которое приводит РИА Новости. Пятеро из них россияне, также среди задержанных три гражданина Украины и Армении. Сообщается, что взрывное устройство, сработавшее на мосту, было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой и в начале августа отправлено из Одессы в болгарский город Русе.

К организации переправки груза из Болгарии в порт г. Поти (Грузия), а затем в Армению были привлечены граждане Украины Цюркало Михаил Владимирович, 1975 г.р., Ковач Денис Олегович, 1979 г.р., Соломко Роман Иванович, 1971 г.р., граждане Грузии Иносаридзе Сандро, брокер по имени «Леван» и гражданин Армении Терчанян Артур, 1985 г.р., — сказано в сообщении.

Кроме того, в числе причастных к теракту названы гражданин Украины Владимир Злоба и некий сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины, координировавший контроль за передвижением груза по всему маршруту и представлявшийся «Иваном Ивановичем». для координации он использовал виртуальный анонимный номер и зарегистрированный номер, зарегистрированный на имя жителя Кременчуга Сергея Андрейченко.

8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что на автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего воспламенилось семь цистерн с горючим, которые вез поезд.

Уголовное дело о взрыве было поручено расследовать спецуправлению в центральном аппарате Следственного комитета, которое сами следователи называют военным. Специалисты спецуправления также расследуют преступления ВСУ в Донбассе. Отмечается, что обеспечивают работу следствия несколько ведомств, в числе которых Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ, которую называют «двойка».