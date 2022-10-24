ФСБ задержала в Крыму украинца по подозрению в финансировании нацбата

Фото: Национальный антитеррористический комитет

Силовики задержали в Крыму украинца, подозреваемого в оказании финансовой помощи нацбатальону «Крым»(организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ, передает ТАСС. В отношении 20-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье о финансировании незаконного вооруженного формирования, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Установлено, что гражданин Украины осуществил перевод денежных средств для приобретения индивидуальных рационов питания, предметов обмундирования и иных средств защиты для действующего на территории Украины незаконного вооружённого формирования «Исламский батальон «Крым», который принимает непосредственное участие в противодействии Вооружённым силам Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму боевика украинского незаконного вооруженного формирования «Батальон имени Номана Челебиджихана». В ведомстве добавили, что он пытался пересечь российско-украинскую границу со стороны Херсонской области.

По данным следствия, в 2016 году мужчина присоединился к рядам незаконного формирования в качестве добровольца. Он проверял лиц и автотранспорт на границе с Крымом. В отношении предполагаемого боевика возбуждено уголовное дело по факту участия в незаконном формировании. Ему грозит лишение свободы сроком от восьми до 15 лет.