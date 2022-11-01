ФСБ задержала шестерых исламистов в Москве, Воронеже и Дагестане

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Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали шестерых исламистов на территории Москвы, Воронежа и Дагестана. Как передает пресс-служба УФСБ РФ по Москве и Московской области, задержанные оказались членами экстремистского религиозного сообщества «Ат Такфир валь-Хиджра» (запрещенная в России террористическая организация). В их местах проживания силовики провели обыски, пишет РИА Новости.

Пресечена преступная деятельность ячейки международной религиозной экстремистской организации «Ат Такфир Валь-Хиджра». На территории Москвы, Воронежа и Республики Дагестан задержаны шесть участников экстремисткой организации, — говорится в сообщении.

По версии ФСБ, в столичном регионе задержанные проводили собрания преступной группы. Кроме того, они занимались вербовкой новых членов структуры.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела об участии в деятельности экстремистской организации. На местах проживания исламистов сотрудники правоохранительных органов провели обыски. Там были обнаружены «предметы, которые свидетельствуют об их приверженности радикальным направлениям вероисповедания, а также религиозная литература экстремистского содержания».

Ранее в Ставропольском крае сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли теракт, который готовили сторонники украинских национальных подразделений. Отмечается, что всего были арестованы четыре человека. По данным силовиков, они готовились совершить диверсию в одном из административных объектов региона.