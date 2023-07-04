ФСБ задержала россиянина по подозрению в госизмене

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

ФСБ России задержала россиянина по подозрению в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В Лефортовском суде сообщили агентству, что поступило ходатайство следователей ФСБ об избрании меры пресечения россиянину в виде ареста. Ему вменяется ст. 275 УК РФ (госизмена). Если мужчину признают виновным, ему грозит до 20 лет колонии.

Согласно данным ФНС, задержанный до марта 2020 года находился в статусе индивидуального предпринимателя и занимался частной детективной деятельностью. Мужчина был зарегистрирован в селе Межводное Черноморского района Крыма.

Ранее ФСБ задержала в Тюмени россиянина, который был пособником украинских спецслужб. Подозреваемый с помощью заведомо ложных сведений о ВС РФ склонял военнослужащих к переходу на сторону ВСУ после прибытия в зону спецоперации.

В начале июня сообщалось, что фигурантом дела о госизмене стал житель Приморского края. По версии следствия, он сотрудничал с украинской разведкой, передавая Киеву сведения об объектах правоохранительных органов и военной инфраструктуры региона.