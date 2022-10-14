ФСБ задержала пытавшихся переправить в Литву янтарь на 20 млн рублей СКР: контрабандисты пытались переправить в Литву полтонны янтаря на 20 млн рублей

Фото: Национальный антитеррористический комитет

ФСБ пресекла попытку контрабандистов перевезти из Калининградской области в Литву полтонны янтаря стоимостью 20 млн рублей, сообщили Lenta.ru в Следственном комитете России. Отмечается, что сотрудники службы задержали девять человек.

По версии следствия, 47-летний калининградец, его 35-летний знакомый и их подельники, личности которых сейчас устанавливаются, намеревались незаконно перевезти через госграницу в Литву 500 килограммов янтаря, чтобы там продать.

Отмечается, что с 29 апреля по 22 сентября участники ОПГ переправили из Светлогорска в Советск янтарь, на который не было документов. Их поймали с поличным.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли попытку ввоза в Россию крупной партии наркотиков из Латвии. На пропускном пункте «Убылинка» представители спецслужб нашли 57 кг мефедрона, спрятанных в бензобаках двух автомобилей. Контрабандистов задержали, возбуждено уголовное дело.