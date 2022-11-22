ФСБ задержала 68 подпольных оружейников в 31 регионе России

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Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали 68 человек, причастных к незаконному восстановлению и сбыту оружия, сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ. Всего у подпольщиков было изъято свыше 300 единиц огнестрельного оружия, тысячи патронов и около 20 килограммов взрывчатых веществ.

Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД и Росгвардией пресечена преступная деятельность 68 жителей 31 субъекта страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, — говорится в сообщении ФСБ.

В ведомстве отметили, что в результате оперативных действий были изъяты 304 единицы огнестрельного оружия, 83 артиллерийских снарядов и мин, 51 граната, 18,4 килограмма взрывчатки, более 15 тысяч единиц патронов разного калибра. Деятельность 31 нелегальной мастерской была прекращена. Большая их часть располагалась в Центральном, Южном и Северо-западном федеральных округах России.

Месяц назад сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали 123 подпольных оружейника в 45 регионах страны в рамках специальной операции. Всего силовики изъяли 353 единицы огнестрельного оружия и более 37 600 патронов, 79 кг взрывчатых веществ и 462 гранаты. Прекращена деятельность 45 подпольных мастерских по модернизации оружия.