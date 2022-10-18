ФСБ задержала 123 подпольных оружейника

Фото: ФСБ РФ

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали 123 подпольных оружейника в 45 регионах страны в рамках специальной операции. Отмечается, что всего силовики изъяли 353 единицы огнестрельного оружия и более 37 600 патронов, 79 кг взрывчатых веществ и 462 гранаты. Прекращена деятельность 45 подпольных мастерских по модернизации оружия.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 123 жителей 45 субъектов страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, — гласит сообщение ведомства.

Как сообщает пресс-служба ФСБ, у задержанных были обнаружены гранатометы, автоматы, ружья, пистолеты, боеприпасы. У одного из них было найдено противотанковое ружье (ПТРД).

По словам представителей ведомства, работа по выявлению и пресечению незаконного оборота оружия продолжается.

В конце 2021 года сотрудники ФСБ России провели спецоперацию, в ходе которой были задержаны 85 подпольных оружейников, у них изъято свыше 350 единиц оружия. Рейды прошли в 30 регионах России. В результате рейдов ликвидировано 17 подпольных мастерских по переделке оружия и изготовлению боеприпасов.

В числе изъятых видов оружия значилось 6 пулемётов, 23 автомата, 18 пистолетов-пулемётов, 224 пистолета и револьвера, 104 карабина, винтовки и ружья. Кроме того, речь идёт о 10 артиллерийских боеприпасах, 14 противопехотных минах, 30 ручных гранатах, а также более 11 тыс. патронов различного калибра. В числе найденного около 30 кг нескольких видов взрывчатых веществ (порох, тротил), основные части и комплектующие оружия, 12 спецприспособлений для бесшумной стрельбы.