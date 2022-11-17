ФСБ утвердила список важных для безопасности России сведений ФСБ утвердила перечень военных сведений, которые могут использоваться против России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная служба безопасности Российской Федерации

ФСБ утвердила перечень сведений в областях военной и военно-технической деятельности, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Приказ вступает в силу с 1 декабря этого года.

Утвердить прилагаемый перечень сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Он состоит из 60 пунктов. В него включили, в частности, сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической (оперативной) обстановки, планировании и осуществлении мероприятий по гражданской и территориальной обороне, а также места дислокации войск.

Также в перечне — данные о действительных наименованиях, организационной структуре, вооружении, перевозках, маршрутах транспортировки и передвижения, численности подразделений вооруженных сил РФ, Росгвардии, МЧС, СВР, ФСБ, органов государственной охраны, органов военной прокуратуры, военных следственных органов Следственного комитета РФ, Главного управления специальных программ президента РФ; сведения об оперативном оборудовании территории России в целях обороны.

Кроме того, речь идет о персональных данных военнослужащих и членов их семей, сведениях об адресах проживания, посещаемых образовательных и медицинских учреждениях, используемых транспортных средствах и личных средствах связи, сведения о контактах и переписке с использованием средств связи, за исключением средств, содержащихся в открытом доступе.

Ранее секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что необходимо усилить прикрытие критически важных объектов Центральной России. По его словам, это следует сделать средствами ПВО и контрбатарейной борьбы.

До этого глава Совбеза отметил, что в последнее время в Центральной России активизировались украинские диверсанты, что особенно коснулось приграничных районов. Он подчеркнул, что исключительно важно обеспечить предупреждение посягательств на безопасность россиян, уделяя особое внимание предотвращению диверсий и терактов.