ФСБ предотвратила теракт на объектах Балтийского флота ФСБ задержала сторонника «Азова», планировавшего теракты на объектах Балтийского флота и в аэропорту Храброво

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Федеральная служба безопасности РФ задержала жителя Калининграда, который по указанию «Азова» (террористическая организация, деятельность в России запрещена) планировал теракты на объектах Балтийского флота и в аэропорту Храброво, сообщили в ФСБ РФ. При задержании в квартире у калининградца обнаружили агитационную литературу, символику нацполка и взрывное устройство, передает РИА Новости.

В Калининграде выявлен и задержан местный житель, гражданин Российской Федерации 1967 г. р., приверженец запрещенной на территории России международной террористической организации «Азов», вынашивавший намерения по совершению диверсионно-террористических акций, — сообщили в ЦОС.

В тайнике у задержанного силовики обнаружили самодельное взрывное устройство мощностью около пяти килограммов в тротиловом эквиваленте, кроме того, найдены его переписка с участниками «Азова», агитационная литература и символика запрещенной организации. Задержанный дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

Ранее ФСБ задержала в Москве, Красноярске и Новосибирске восемь членов ячейки организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщили в ведомстве. По данным силовиков, задержанные финансировали террористов в Сирии и призывали к терактам на территории РФ.