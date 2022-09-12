ФСБ предотвратила теракты против херсонских и крымских властей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная служба безопасности России предотвратила серию терактов в отношении членов военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области и правительства Крыма, сообщает Центр общественных связей ведомства в Telegram. Отмечается, что в подготовке терактов участвовали представители Службы безопасности Украины.

ФСБ РФ в ходе проведения оперативной игры пресечена попытка совершения Службой безопасности Украины серии диверсионно-террористических актов в отношении должностных лиц военно-гражданской администрации Херсонской области Украины и членов правительства Республики Крым, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что сотрудники ФСБ получили сведения о проводимой иностранной спецслужбой операции, установили и задержали исполнителей и их пособников, изъяли непосредственно средства совершения преступлений, а также определили каналы агентурной связи и способы их финансирования.

Накануне в силовых структурах РФ заявили, что сотрудники правоохранительных органов предотвратили серию терактов в Херсонской области, которую готовили члены «Правого сектора» (организация признана экстремистской и террористической, деятельность на территории РФ запрещена) под руководством СБУ. По данным источника, украинские военные намеревались подорвать в регионе железнодорожные пути и ЛЭП.