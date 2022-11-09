ФСБ рассказала о высокопоставленном украинском разведчике-нелегале в России В ФСБ рассказали о разоблачении украинского полковника Штыбликова, занимавшегося шпионажем

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ФСБ раскрыла информацию о самом высокопоставленном украинском разведчике-нелегале, разоблаченном в России, передает РИА Новости. Речь идет о полковнике Главного управления разведки Минобороны Украины Штыбликове Д., который был осужден на 19,5 года колонии. Приговор полковнику вынесли в 2017 году за подготовку взрывов на объектах гражданской инфраструктуры Крыма и Черноморского флота, его признали виновным в госизмене.

Вступил в законную силу приговор <...> с назначением наказания в виде 19 лет и 6 месяцев лишения свободы и отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима по совокупности с назначенным ему в 2017 году Севастопольским городским судом наказанием в виде 5 лет колонии строгого режима за подготовку серии взрывов на объектах гражданской инфраструктуры Крыма и Черноморского флота, — говорится в релизе спецслужбы.

Ранее задержанная в 2010 году полковник в отставке Елена Вавилова рассказала об отношении ФБР к российским разведчикам-нелегалам. Её вместе с мужем Андреем Безруковым раскрыл американцам полковник Службы внешней разведки Александр Потеев. Нелегальная разведка, которой занималась Вавилова, — это та, что ведётся вне принятых международных норм и без видимой связи с правительством своей страны.