ФСБ раскрыла данные по поездкам иностранцев в Россию ФСБ: поток туристов в Россию в 2023 году вырос в 3,5 раза

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Туристический поток в Россию по итогам 2023 года вырос в 3,5 раза, сообщает РБК со ссылкой на статистику Погранслужбы ФСБ. Отмечается, что за прошлый год иностранцы пересекли российскую границу 15,4 млн раз. В основном это были граждане стран ближнего зарубежья.

Рост обусловлен тем, что в 2022-м на авиаперелеты действовали множественные ограничения. Они были связаны с коронавирусом, а затем — с началом СВО. Летом прошлого года Россия и другие страны начали отменять пандемийные запреты на полеты.

При этом лидерами по въезду в РФ в 2023 году стали граждане Казахстана — поток туристов за год вырос на 26,7% — до 3,16 млн. Число въезжающих из Узбекистана выросло больше чем вдвое (3,11 млн), а из Таджикистана — больше чем на треть (2,15 млн). Из стран дальнего зарубежья в десятку вошли Китай (790 тысяч человек) и Монголия (310 тысяч).

Ранее министр культуры Ольга Любимова заявила, что Петергоф и музей-заповедник «Сталинградская битва» в Волгограде стали самыми популярными среди туристов в России. Она отметила, что Петергоф за год посетили 5 млн человек, в волгоградском музее-заповеднике побывали 3,629 млн человек. На третьей строчке рейтинга оказался Эрмитаж — 3,2 млн посетителей за год. Выход в топ регионального музея «Сталинградская битва» стал для министерства неожиданностью, отметила Любимова.