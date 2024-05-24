ФСБ раскрыла цель заказчиков теракта в «Крокусе» ФСБ: заказчики теракта в «Крокусе» хотели нанести ущерб отношениям стран СНГ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Одной из ключевых целей заказчиков теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» было нанести ущерб отношениям стран СНГ посредством религиозного и национального факторов, заявил глава ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств-участников СНГ в Бишкеке. Он выразил благодарность сотрудникам спецслужб стран СНГ за содействие в расследовании теракта, передает РИА Новости.

Уверены, что одной из целей заказчиков данного теракта является нанесение ущерба отношениям стран Содружества с использованием религиозного и национального факторов, — сказал директор ФСБ.

Также Бортников связал главное управление разведки Минобороны Украины с терактом в подмосковном концертном зале. По его словам, при помощи помощи коллег из СНГ было установлено, что террористов подготавливала и финансировала группировка «Вилаят Хорасан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Теракт в Подмосковье был совершен вечером 22 марта. Несколько человек в камуфляже открыли стрельбу из автоматов перед концертом группы «Пикник». Погибли 145 человек. После стрельбы начался сильный пожар, второй этаж концертного зала полностью выгорел и обрушился.

Глава ФСБ ранее заявил, что основной организатор теракта находится за границей. По его словам, российские спецслужбы догадываются, кто это. Раскрывать имен он не стал, сославшись на тайну следствия.