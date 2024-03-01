ФСБ заподозрила QIWI Банк в незаконном выводе денег за рубеж РБК: ФСБ организовала проверку QIWI Банка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники Федеральной службы безопасности организовали проверку в отношении QIWI Банка на предмет незаконного вывода денег за границу, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом проверки. Заявление на проверку кредитной организации составил Банк России, ее проведут сотрудники управления «К» ФСБ РФ.

Одной из причин доследственных мероприятий стало увеличение числа телефонных и IT-махинаций, следы которых в том числе ведут на территорию Украины. Один из сооснователей QIWI Сергей Солонин отказался комментировать эту информацию, заявив, что руководство банка «все продало», а эта сделка готовилась полгода.

В феврале Банк России отозвал лицензию у QIWI Банка из-за высокорисковых операций и расчетов пользователей с теневым сектором. В частности, финансовую организацию уличили в систематических нарушениях федеральных законов и в области противодействия легализации нелегальных доходов и финансированию терроризма.

Ранее Агентство по страхованию вкладов сообщало, что QIWI Банк располагает достаточным количеством активов для расчета со всеми кредиторами. Так, выявлено порядка 9,3 млн электронных кошельков с общей суммой 4,4 млрд рублей.