ФСБ предотвратила теракт в отделе полиции в Пятигорске

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Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт в отделении полиции в Пятигорске, пишет ТАСС со ссылкой на представителей ведомства. Преступление готовили сторонники организации «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). В настоящий момент злоумышленники задержаны, их допрашивают.

Федеральной службой безопасности на территории Ставропольского края предотвращен террористический акт на одном из объектов органов правопорядка. В Пятигорске вскрыта и пресечена преступная деятельность законспирированной ячейки сторонников запрещенной в России международной террористической организации (МТО) «Исламское государство», — говорится в сообщении силового ведомства.

Также уточняется, что в группу входили граждане республик из Центральной Азии. По данным ФСБ, они планировали совершение диверсионно-террористической акции по указанию зарубежных кураторов.

Ранее в Москве сотрудники ФСБ задержали 24-летнего мигранта за вербовку мусульман в ряды «Исламского государства». По данным силовиков, он пропагандировал радикальный ислам среди уроженцев Средней Азии в Москве и Воронеже. Помимо этого он публиковал материалы о действиях террористов на Ближнем Востоке в интернете и мессенджерах.