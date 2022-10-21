ФСБ предостерегла жителя Ульяновской области, работавшего на СБУ

Фото: shutterstock

Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности по Ульяновской области выявили гражданина России, завербованного Службой безопасности Украины (СБУ) для передачи информации о местах дислокации российских военнослужащих, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Уточняется, что ему объявлено предостережение.

УФСБ России по Ульяновской области выявлен гражданин Российской Федерации, поддерживавший контакт с сотрудником украинской спецслужбы, от которого получил задание по сбору информации военного характера на территории России, — говорится в сообщении.

По данным УФСБ, мужчина, находясь на территории Украины, предоставлял СБУ общеизвестную информацию, полученную из открытых источников. Его действия не нанесли ущерба безопасности РФ, в связи с чем основания для его привлечения к уголовной ответственности нет.

Ранее ФСБ показала кадры задержания жителя Нижнего Тагила, который готовил теракт в административном здании. 59-летнего мужчину арестовали 12 октября. Отмечается, что он прибыл в Россию с Украины в 2014 году. На кадрах видно, как мужчину кладут на землю, связывают руки и отводят в машину.