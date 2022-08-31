ФСБ предостерегла петербуржца от связей с украинскими спецслужбами ФСБ объявила предостережение студенту из Санкт-Петербурга из-за контактов с украинскими спецслужбами

Фото: ЦОС ФСБ РФ

ФСБ объявила предостережение студенту из Санкт-Петербурга, который искал контакты с украинскими спецслужбами, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства. Там отметили, что имеются сведения о связи молодого человека с представителем Службы безопасности Украины (СБУ) «для последующего оказания помощи одному из добровольческих формирований».

Являясь студентом военной кафедры одного из петербургских вузов и имея допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, указанный гражданин предпринимал попытки установления контактов с представителями спецслужб Украины с целью оказания помощи иностранному государству, — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что действия студента «создают условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ «Государственная измена».

Ранее ФСБ задержала на территории России агента украинской разведки под псевдонимом Альпендорф, который подозревается в передаче данных об объектах Минобороны РФ. Задержанный гражданин Украины проживал в Курске, дома у него обнаружили литературу по снайперской подготовке и партизанской войне, а также спецсредства, переданные разведкой.