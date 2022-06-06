ФСБ предложила создать в России базу заводских кодов телефонов

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Федеральная служба безопасности порекомендовала Минцифры разработать прототип централизованной базы IMEI-кодов мобильных устройств и подготовить нормативно-правовые акты, которые позволили бы внедрить ее, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в правительстве. Таким образом ФСБ намерена повысить эффективность оперативно-разыскных мероприятий и «пресекать противоправные действия с использованием мобильных телефонов».

В Минцифры подтвердили, что получили рекомендации ФСБ и поддерживают предложения. В Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК заявили, что поддержат инициативу о создании базы IMEI-кодов, если упор будет сделан на борьбу с воровством телефонов и на возможность удаленно заблокировать аппарат.

В то же время гендиректор Telecom Daily Денис Кусков полагает, что идея блокировать ворованные телефоны по IMEI потеряла актуальность, так как современные аппараты на iOS и Android можно блокировать через интернет. По его мнению, нынешняя инициатива силовых структур связана с их намерением «четко ассоциировать» телефон и сим-карту с владельцем.

О том, что в России может быть введена обязательная регистрация мобильных телефонов по заводскому номеру, сообщалось в апреле 2020 года. Тогда предполагалось, что регистрация может появиться уже в июле 2021 года: устройства, которые были в употреблении, пройдут регистрацию бесплатно, а новые мобильные телефоны будут проходить платную регистрацию. Однако этого в итоге не произошло.