ФСБ предложила расширить основания для признания иноагентом ФСБ предложила признавать иноагентом за передачу данных о перевозке военных

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ФСБ подготовила проект приказа, в соответствии с которым за намеренную передачу за рубеж данных о передвижениях российских войск можно обрести статус иностранного агента. Проект подготовлен в целях реализации норм федерального закона от 14 июля 2022 года № 255 «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», который вступает в силу с 1 декабря нынешнего года, отмечается в пояснительной записке к проекту.

В связи с принятием указанного федерального закона требуется утвердить новый перечень сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации, — говорится в записке.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил привлекать граждан, объявленных иностранными агентами, за дискредитацию армии сразу к уголовной статье, минуя административное наказание, как это установлено законом сейчас. Письмо соответствующего содержания парламентарий направил на имя генпрокурора Игоря Краснова.