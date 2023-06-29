ФСБ потребовала арестовать задержанную за шпионаж женщину ФСБ обратилась в суд с просьбой арестовать задержанную за шпионаж женщину по фамилии Ищук

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ФСБ обратилась в один из столичных судов с просьбой арестовать задержанную за шпионаж гражданку по фамилии Ищук, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Лефортовского суда. Ходатайство уже поступило в суд.

В суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ищук Е. А. Материалы уголовного дела содержат секретную информацию, поэтому заседание пройдет в закрытом режиме, — сообщили в пресс-службе суда.

Раскрыть иные подробности отказались, поскольку дело маркировано грифом «секретно». Женщине вменяется совершение преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж). Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее Мосгорсуд приговорил профессора Московского физико-технического института и сотрудника Центрального аэрогидродинамического института им. Н. Е. Жуковского (ЦАГИ) Валерия Голубкина к 12 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Прокурор требовал назначить именно это наказание. Ученый вину не признал.