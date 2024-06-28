ФСБ получила возможность изучать документы призывников Кабмин РФ: ФСБ выделено право изучать личные дела призывников

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) теперь сможет рассматривать документы призывников, следует из постановления правительства РФ. Таким образом, ФСБ начнет участвовать в непосредственном отборе новых военнослужащих.

Органы федеральной службы безопасности участвуют в отборе граждан, подлежащих призыву на военную службу, для исполнения специальных обязанностей военной службы в органах федеральной службы безопасности, в том числе путем получения доступа к документам на таких граждан, — говорится в документе.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет ФСБ участвовать в отборе в свой состав призывников. Согласно документу, опубликованному на портале правовых актов, мера принята, чтобы обеспечить укомплектованность органов безопасности. Инициатива вступила в силу со дня его подписания.

До этого жителям Москвы в рамках весеннего призыва, который начался 1 апреля и продлится до 15 июля, стали приходить электронные повестки на «Госуслугах». В письмах содержится ссылка с электронной подписью военкома и требованием явиться в установленный срок. Также указывался список анализов, которые призывнику необходимо сдать после обращения в поликлинику.