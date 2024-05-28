ФСБ показала на видео крупный схрон ВСУ с боеприпасами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

ФСБ показала видео с обнаруженным в Артемовском районе схроном боеприпасов, кадры публикует ТАСС. В нем оказались ручные гранаты, минометные снаряды, гранатомет и другое вооружение.

На видео можно увидеть гранатомет, несколько автоматов Калашникова, большое количество патронов и множество гранат. Оружие и боекомплекты уложены в ящики.

Ранее пресс-служба УФСБ по ДНР сообщила, что спецслужбы обнаружили крупный схрон украинских военных под Артемовском. Среди найденного арсенала оказались шведский гранатомет АТ-4, более 20 ручных гранат, 25 минометных снарядов, три СВУ, тротиловые шашки. Также обнаружены пять мин МОН-50 и тысяча патронов к стрелковому оружию. Найденное вооружение передано в подразделения Минобороны России для постановки на учет.

До этого военные в составе инженерно-саперного подразделения группировки войск «Центр» обнаружили и обезвредили схрон ВСУ с иностранным вооружением и боеприпасами. Находка была сделана во время разминирования городских районов и дорог в Авдеевке, рассказали в оборонном ведомстве. В тайнике находились американские противотанковые ракетные комплексы Javelin, польские 60-мм осколочные мины, немецкие боеприпасы к ручному противотанковому гранатомету. В дальнейшем огневые средства будут утилизированы.