ФСБ опубликовала видео с подозреваемой в убийстве журналистки Дугиной

Фото: Социальные сети

Федеральная служба безопасности опубликовала видеонарезку с Натальей Вовк, подозреваемой в убийстве журналистки Дарьи Дугиной. На кадрах видно, как она пересекает границу России, заходит в дом, где жила погибшая, а также проходит таможенный контроль на границе с Эстонией. Кроме того, ее автомобиль несколько раз попадал в поле зрения камер видеонаблюдения с разными номерами.

Сегодня днем стало известно, что Вовк объявят в розыск с целью выдачи России. По данным ФСБ, женщина прибыла в Москву 23 июля этого года вместе со своей 12-летней дочерью. Она следила за Дугиной, используя автомобильные номерные знаки Украины, Казахстана и ДНР. Позже выяснилось, что Вовк могла въехать на территорию РФ по поддельным документам. По версии силовиков, в день трагедии подозреваемая вместе с дочерью приехала на фестиваль «Традиция», на парковке которого и заложила взрывное устройство под автомобиль погибшей, а после управляемого подрыва они покинули Россию.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа в Одинцовском городском округе. Она ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser, когда на полном ходу сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась. Транспортное средство моментально охватило пламя, оно вылетело с трассы и врезалось в придорожную постройку. Предварительно, мощность бомбы составила около 400 граммов в тротиловом эквиваленте.