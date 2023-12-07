ФСБ раскрыла теракт в Северомуйском тоннеле ФСБ задержала гражданина Белоруссии по делу о теракте на БАМе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ФСБ России раскрыла теракт с подрывами железнодорожных составов в Северомуйском тоннеле 29 и 30 ноября, сообщила пресс-служба ведомства. По подозрению в совершении преступления задержан гражданин Белоруссии, действовавший в интересах украинских спецслужб.

В ходе проведенных мероприятий на территории Омской области задержан гражданин Республики Беларусь 1971 года рождения, совершивший подрывы 29 и 30 ноября 2023 года двух железнодорожных составов с нефтепродуктами, следовавших по маршрутам Тайшет — Тында и Тайшет — Нерюнгри" по Байкало-Амурской магистрали в Республике Бурятия, — говорится в сообщении.

РИА Новости опубликовало видео с кадрами допроса задержанного. Он рассказал, что некий товарищ поинтересовался у него, когда в следующий раз он поедет в Россию, и предложил «завезти посылку за вознаграждение».

Я с человеком был знаком несколько лет, и он внушал доверие. Потом возникли вопросы, я начал задавать, что, почему, и он объяснил, что это магнитные мины, чтобы взорвать состав и остановить движение на БАМе. Я согласился, доехал до Северобайкальска, установил устройство, что вызвало повреждение двух составов, — сообщил задержанный.

Вагон в составе грузового поезда, следовавший через Северомуйский тоннель, загорелся в ночь на 29 ноября. Американский телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что диверсия была организована СБУ.