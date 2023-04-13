ФСБ назвала сообщника Треповой, который готовил убийство Татарского ФСБ: убийство Татарского готовил гражданин Украины Юрий Денисов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дарья Трепова

Убийство военкора Владлена Татарского совместно с Дарьей Треповой готовил гражданин Украины Юрий Денисов, сообщила ФСБ. По данным ведомства, Денисов посредством сервиса доставки через посредника передал Треповой взрывное устройство, закамуфлированное под гипсовый бюст военкора, передает РИА Новости.

Денисов прибыл из Киева в феврале через территорию Латвии в Московский регион, где собирал сведения о Татарском, — сообщили в ФСБ.

В столичном регионе 36-летний Денисов собирал сведения об образе жизни и местах, которые посещал Татарский. С этой целью украинец купил машину и снял квартиру рядом с местом его проживания.

3 апреля Денисов покинул Россию, вылетев транзитом через Армению в Турцию. Правоохранители инициировали процедуру его объявления в международный розыск.

Организаторами теракта, в результате которого погиб Татарский, являлись спецслужбы Украины и их агентура, в том числе российские оппозиционеры, скрывающиеся за рубежом, заявили в ФСБ. По данным спецслужбы, Трепова совершила теракт в результате неоднократных призывов к подрывной деятельности в России со стороны руководителей Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена) Леонида Волкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Ивана Жданова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Взрыв, в результате которого погиб военный корреспондент Максим Фомин (Владлен Татарский), произошел на его творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге 2 апреля. Пострадали 40 человек. Изначально СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве общеопасным способом, позже дело переквалифицировали на теракт. Задержана Дарья Трепова, которая пронесла в кафе статуэтку, в которой было спрятано взрывное устройство.

4 апреля Басманный суд Москвы отправил Трепову в СИЗО на два месяца. 11 апреля защита Треповой подала апелляцию на ее арест. Перед этим ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что она сотрудничает со следствием.