ФСБ назвала организатора теракта на Крымском мосту ФСБ: организатором теракта на Крымском мосту является глава военной разведки Украины Буданов

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Организатором теракта на Крымском мосту является руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов, сообщает ТАСС со ссылкой на Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Установлены соучастник подготовки теракта, часть из которых задержана.

Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом установлено, что организатором теракта на Крымском мосту являлись Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура, — цитирует агентство сообщение ФСБ.

В ведомстве добавили, что к настоящему моменту установлены 12 соучастников подготовки теракта, из них восемь задержаны. В их числе пятеро граждан России, а также трое граждан Украины и Армении.

Ранее украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев давно хотел попробовать разрушить Крымский мост. При этом он не дал прямого ответа на вопрос о причастности властей Украины к теракту, отметив, что об этом станет известно позже.