Названы имена украинских диверсантов, ликвидированных в Брянской области

Фото: Пресс-служба ФСБ РФ/РИА Новости

Оружие украинских диверсантов, предпринявших попытку проникновения в Брянскую область из Украины, ликвидированных сотрудниками ФСБ РФ

ФСБ опубликовала имена членов украинской диверсионной группы, ликвидированной на границе с Брянской областью, передает РИА Новости. В ее состав входил командир Юрий Горовец (позывной «Святоша»), саперы Максим Михайлов (позывной «Не пей пиво») и Тарас Карпюк (позывной «Тарасий»), а также Богдан Лягов (позывной «Аполлон») — его специальность не указана.

Ранее ФСБ России сообщила, что в результате боестолкновения 25 декабря были ликвидированы четыре диверсанта, предпринявшие попытку проникновения на территорию Брянской области из Украины. Силовики обнаружили при них иностранное вооружение — немецкие пистолеты-пулеметы «SIG Sauer» и боеприпасы к ним, а также приборы связи и навигации.

Кроме того, ФСБ нашла средства для совершения диверсионно-террористических актов, а именно, четырех самодельных взрывных устройства. Общая мощность СВУ оценивается в 40 кг в тротиловом эквиваленте.

В течение месяца в Херсонской области были задержаны восемь пособников Вооруженных сил Украины. Их подозревают в содействии украинским военным. Отмечалось, что задержанные действовали в качестве членов диверсионно-разведывательных групп или наблюдателей и корректировщиков.