ФСБ накрыла сеть подпольных оружейных мастерских ФСБ пресекла деятельность более 20 подпольных оружейных мастерских в 27 регионах

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ФСБ пресекла деятельность 23 подпольных мастерских, где модернизировали оружие и изготавливали боеприпасы, сообщили РИА Новости в в Центре общественных связей ФСБ. Уточняется, что операция проводилась в 27 регионах страны.

Пресечена преступная деятельность 59 жителей 34 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, — сообщили в ФСБ.

В проведении операции были задействованы также МВД и Росгвардия.

В конце января ФСБ задержала 93 подпольных оружейника в 38 регионах России. Всего было изъято 253 единицы огнестрельного оружия как российского, так и иностранного производства. Следственные мероприятия проходили по адресам оружейников в Москве и Севастополе, Карачаево-Черкесской Республике, в ДНР, Дагестане, Крыму, Коми, Северной Осетии, Хакасии, Алтайском, Красноярском, Ставропольском краях, Амурской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Иркутской, Калужской, Липецкой, Московской, Рязанской, Самарской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Томской и Еврейской автономной областях.