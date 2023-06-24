ФСБ: действия Пригожина - это призыв к началу конфликта на территории РФ

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В Федеральной Службе Безопасности заявили, что слова и действия предпринимателя Евгения Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ, передает РИА Новости. В ведомстве пояснили, что уголовное дело было возбуждено «в связи с серьезностью ситуации и угрозой эскалации. Там подчеркнули, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Пригожина о якобы нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям ЧВК «Вагнер» не соответствует действительности.

Заявления и действия Евгения Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ, — сообщили в ведомстве.

Представители ФСБ призвали бойцов ЧВК «Вагнер» не выполнять «преступные приказы Пригожина», а также принять меры к его задержанию. В российских силовых структурах назвали «ударом в спину» российским военнослужащим заявления предпринимателя.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации, которая «разворачивается вокруг предпринимателя Евгения Пригожина». По его словам, в настоящее время «принимаются все необходимые меры». Так представитель российского лидера прокомментировал заявление Минобороны РФ, в котором сообщалось, что все распространяемые в соцсетях от имени Пригожина сообщения и видеокадры о якобы «ударе МО РФ по тыловым лагерям «ЧВК „Вагнер“» не соответствуют действительности.