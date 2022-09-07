«Фрик-тетка пришла»: Медведев о назначении Трасс на пост премьера Британии Медведев: Трасс со всеми рассорится, все провалит и уйдет с позором

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лиз Трасс

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев раскритиковал назначение Лиз Трасс на пост премьер-министра Великобритании, предсказав, что политик со «всеми рассорится и уйдет с позором» со своего поста, как и ее предшественник Борис Джонсон. В своем Telegram-канале он назвал ее «фрик-теткой», которая не разбирается ни в политике, ни в истории, ни в географии. Медведев подчеркнул, что Трасс «косит» под Маргарет Тэтчер, однако не обладает ее способностями даже на 5%.

Новая премьерша: а) некомпетентная и посредственная термоядерная русофобка, не имеющая элементарных представлений о политике, истории, географии, но желающая победить Россию во всем; б) косит под Маргарет Тэтчер, не обладая ее способностями даже на 5 процентов; в) рассчитывает преодолеть энергокризис и продуктовую инфляцию, ставшие следствием ее же бредовых санкционных упражнений, — написал Медведев.

Накануне Трасс вступила в должность премьера Великобритании, пообещав соотечественникам добиться роста экономики и справиться с последствиями энергетического кризиса, в котором «виновата» Россия. Также она пообещала заняться развитием инфраструктуры, созданием новых рабочих мест и добиться роста инвестиций. Сообщается, что назначением нового премьера в Британии довольны не все: 67% опрошенных не надеются, что новое правительство в силах предотвратить падение уровня жизни.

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала назначение Трасс на должность премьер-министра Великобритании отражением кризиса демократии Соединенного Королевства. По ее словам, это решение не имеет отношения к прямому выбору британцев из-за доминирования в стране системы косвенных выборов.