Французского посла вызвали в МИД России МИД России вызвал посла Франции из-за высказываний Сежурне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пьер Леви

МИД России вызвал посла Франции в РФ Пьера Леви в связи с высказываниями министра иностранных дел республики Стефана Сежурне, говорится на сайте ведомства. Речь идет о заявлении последнего об отсутствии интереса Парижа вести диалог с Москвой.

В МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Российской Федерации П. Леви. В связи с недавними высказываниями министра Европы и иностранных дел Франции С. Сежурне об отсутствии интереса с французской стороны разговаривать с российскими официальными лицами, поскольку публикуемые ими заявления якобы содержат ложные сведения, послу Франции было указано на неприемлемость подобного рода заявлений, — указано в публикации.

В ведомстве подчеркнули неприемлемость подобного рода заявлений от главы МИД Франции. Российская сторона указала, что такие слова могут расцениваться как продуманный подрыв даже возможности любого диалога между странами.

Ранее МИД России вызвал посла Южной Кореи Ли До Хана из-за недружественного шага Сеула, предпринятого «на основании голословных обвинений». Вопрос касался санкций против физических и юридических лиц. В МИД отметили, что подобные решения Южной Кореи не могут не оказать негативного влияния на двусторонние отношения государств. Южнокорейской стороне адресовали призыв отказаться от контрпродуктивных санкционно-силовых мер.