Раскрыто, депутаты какой страны ЕС могут посетить Москву 9 мая Лавров: депутаты из Франции готовы приехать в Россию на 80-летие Победы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Несколько французских депутатов Европарламента выразили желание посетить Россию на празднование 80-летия Победы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе церемонии награждения президента Франко-российской торгово-промышленной палаты Эммануэля Киде орденом Дружбы. По словам дипломата, которые приводит пресс-служба МИД РФ, это свидетельствует об альтернативной оценке исторического наследия и современного политического курса Евросоюза.

Целый ряд парламентариев от Франции в Европарламенте выразили заинтересованность приехать на торжества по случаю 80-летия Победы. Уже само по себе это отражает наличие принципиально иных взглядов на нашу общую историю, на наше настоящее и на наше, уверен, общее будущее, — подчеркнул Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что в самой Франции сохраняется значительный интерес к развитию отношений с Россией. По его словам, миллионы людей не поддерживают текущую политику в отношении Украины и не готовы жертвовать отношениями с РФ ради сиюминутной политической конъюнктуры.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала правительство Молдавии под руководством Майи Санду за то, что оно лишает страну Дня Победы. По словам дипломата, это «дистанцирование от совести»: Кишинев поддерживает ЕС в переписывании истории, героизации нацистов и восхвалении коллаборационистов.