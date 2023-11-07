Франция сорвала участие России в сессии на конференции ЮНЕСКО МИД: Франция невыдачей виз сорвала выступление делегации РФ в конференции ЮНЕСКО

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Франция затянула выдачу виз российской делегации и тем самым сорвала участие РФ в 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже, сообщила представитель МИД России Мария Захарова. Она уточнила, что подобные несоблюдения обязательств со стороны европейской страны приобрели систематический характер.

Вынуждены привлечь внимание к вызывающему несоблюдению Францией своих обязательств в части, касающейся выдачи виз представителям Российской Федерации, направляющимся в эту страну для участия в работе руководящих органов ЮНЕСКО. Оно приобрело системный характер, — подчеркнула Захарова.

Дипломат добавила, что за последние месяцы целый ряд представителей России не бы допущен к международным мероприятиям, проходящим на площадке ЮНЕСКО в Париже. При этом причины происходящего не называются, сказала представитель МИД. В связи с этим ведомство призвало генерального директора организации Одри Азуле вмешаться в ситуацию и указать Франции на неисполняемые обязательства.

Ранее Захарова обратила внимание на заявления израильской стороны о возможности ядерного удара по сектору Газа. Она отметила, что подобные высказывания вызывают много вопросов, один из которых — это отсутствие реакции международных организаций и инспекторов МАГАТЭ. По ее словам, соответствующие заявления уже вызвали бурную реакцию во всем мире, но организация промолчала.