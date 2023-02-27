Фонд помощи самолетам предложили создать в правительстве Мишустин призвал создать при Минпромторге фонд запасных частей для отечественных самолетов

Фото: Антон Подгайко/РИА Новости

Техник проводит обслуживание двигателя самолёта Airbus A320

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что при министерстве промышленности необходимо создать фонд запасных частей для отечественных самолетов, передает РИА Новости. В этой структуре, по его словам, должна быть отработана логистика и вопросы техосмотров.

Авиакомпании не должны столкнуться со сложностями при эксплуатации отечественных самолетов. Важно сформировать фонды запасных частей, детально продумать их логистику, усовершенствовать процедуры проведения технических и регламентных работ, ну и, соответственно, ремонта. Министерству промышленности надо держать этот вопрос на постоянном контроле, — заявил Мишустин.

В 2023 году правительство выделит на эту работу 5 млрд рублей, а в ближайшие 14 лет объем финансирования может составить 376 миллиардов рублей.

В конце 2022 года правительство России узаконило возможность снятия исправных запчастей и компонентов с гражданских самолетов для их хранения и последующей установки на другие суда, включая находящиеся в производстве. Также было разрешено устанавливать неоригинальные импортные запчасти на находящиеся в эксплуатации у российских перевозчиков иностранные самолеты.

Страны Запада в санкционном порядке ограничили Россию в возможности лизинга самолетов, закупке авиазапчастей. Из-за этого самолеты, находящиеся в лизинге, перестали передвигаться из России в направлении иностранных государств.