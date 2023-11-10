Физик, политик и два СМИ внесены в реестр иноагентов Политика Алексея Малова и издание «Кедр.медиа» признали иноагентами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Здание Министерства юстиции России

Минюст признал иноагентами студенческое издание «Гроза» и информационный экопроект «Кедр медиа». Также в реестр внесены ученый-физик Сергей Колдобский и псковский политик Алексей Малов. В пояснительной части официального сообщения в отношении Колдобского сказано, что он создавал негативный образ Российской Федерации и является автором иностранного издания.

С. Г. Колдобский осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, принимал участие в создании сообщений и материалов иностранных агентов. Сотрудничает с интернет-изданием, которое включено в реестр иностранных агентов, является корреспондентом иностранного интернет-издания, — поясняет Минюст.

В отношении издания «Гроза» сказано, что «редакция пропагандировала образовательную иностранную организацию, признанную нежелательной на территории Российской Федерации». Против «Кедр.медиа» в министерстве заявили, что проект «распространял недостоверную информацию о решениях российских властей в сфере экологии и природоохранной деятельности».

Ранее сообщалось, что в Москве Бутырский суд назначил главному редактору «Медиазоны» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) Сергею Смирнову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) штраф в размере 40 тысяч рублей. Решение было вынесено по административному делу о нарушении порядка деятельности иностранного агента.