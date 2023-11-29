Финляндия предупредила РФ о решении закрыть последний КПП на границе Захарова: РФ получила ноту Финляндии о решении закрыть последний КПП на границе

Фото: Артем Ершов/NEWS.ru

Россия 29 ноября получила ноту от Финляндии о намерении закрыть последний работавший пункт пропуска на границе, сообщила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, решение вступит в силу 30 ноября. Трансляция выступления ведется на официальном YouTube-канале российского внешнеполитического ведомства.

Сегодня, 29 ноября, наша страна официально получила ноту посольства Финляндии в Москве, оно уведомляет российскую сторону о решении финских властей закрыть с 30 ноября самый северный пункт пропуска — «Рая-Йоосеппи». Таким образом, будут закрыты все пункты пропуска на российско-финляндской границе, — сказала дипломат.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Хельсинки приняли решение о закрытии всех контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией для лиц, которые ищут убежище. По его словам, КПП будут недоступны для граждан до 13 декабря, на грузовой транспорт ограничения не распространяются.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова до этого заявила, что Финляндия огородила себя от мирового большинства, закрыв КПП на российской границе. По ее словам, финские власти ударили по своим же гражданам, стремясь испортить отношения с Москвой. Дипломат подчеркнула, что ограничениями в Евросоюзе возмущены, в частности, уехавшие из России граждане.