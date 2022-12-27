«Филькина грамота»: Слуцкий оценил призыв Киева исключить Россию из ООН

Фото: duma.gov.ru

Леонид Слуцкий

Заявление МИД Украины с призывом исключить Россию из Организации Объединенных Наций (ООН) является «филькиной грамотой». С таким заявлением в своем Telegram-канале выступил лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он подчеркнул, что реализовать предложение Киева абсолютно невозможно.

Украинский МИД сегодня вообще, как говорится, в ударе. Там сделали заявление с призывом исключить Россию из ООН, которое явно составляли люди, нуждающиеся в историческом ликбезе. Некомпетентная «филькина грамота» рассчитана исключительно на популистский эффект, — написал Слуцкий.

Он добавил, что исключение России из ООН невозможно, поскольку таким образом будет «заложена мина» под саму международную организацию, которая была сформирована после Второй мировой войны, итоги которой «и определили статус государств — постоянных членов ООН».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона сказал, что Киев намерен поднять вопрос об исключении России из Совета Безопасности ООН. По мнению дипломата, Россия не имеет права продолжать свою деятельность в организации.

До этого председатель Европейского совета Шарль Мишель выступил за разработку механизма приостановки членства России в Совете Безопасности ООН. Он признал, что на данный момент это невозможно, поскольку такая инициатива приведет в тупик концепт безопасности международной организации. Мишель также обвинил Россию в нарушении международного права.