Филиппины и Россия договариваются о поставках удобрений Посол России в Маниле Павлов: идут переговоры с Филиппинами о поставках удобрений

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Посол России в Маниле Марат Павлов заявил, что Филиппины ведут переговоры с Москвой о поставках удобрений. Они начались после заявлений президента страны Фердинанда Маркоса, отметил дипломат в беседе с РИА Новости.

Насколько мне известно, переговоры между филиппинскими компаниями и российскими производителями удобрений уже идут, — рассказал Павлов.

Он уточнил, что о поставках удобрений в Маниле говорят «на самом высоком уровне», поскольку от их импорта зависит «здоровье» экономики Филиппин. По словам посла, 19 июля Фердинанд Маркос заявил, что вопрос обеспечения Филиппин доступными удобрениями носит приоритетный характер.

При этом, что отрадно, наша страна была названа в качестве одного из основных поставщиков данной продукции, — подчеркнул дипломат.

Он связал «энергичный настрой» властей Филиппин со скорыми поставками на местный рынок российских удобрений.

Ранее стало известно, что фермеры из канадской провинции Онтарио потребовали от властей компенсировать им ущерб, полученный в результате повышения цен на российские удобрения. Кроме того, они указали и на другую проблему — перебои с поставками удобрений, которые начались после введения санкций против Москвы.