Фигурантов по делу о теракте на Крымском мосту оставили под стражей Суд оставил под арестом пятерых фигурантов уголовного дела о теракте на Крымском мосту

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Верховный суд Республики Крым оставил в следственном изоляторе пятерых фигурантов по делу о теракте на Крымском мосту, сообщили в пресс-службе суда. Рассмотрения проходили на закрытом судебном заседании, подозреваемым по этому уголовному делу грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Апелляционными постановлениями Верховного суда Республики Крым постановления Киевского районного суда г. Симферополя в части избранной меры пресечения оставлены без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения, — говорится в сообщении.

Подозреваемые были взяты под стражу Киевским районным судом Симферополя 13 октября на срок до 8 декабря. Им вменяются пп. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Другие трое задержанных после теракта были пойманы в Москве.

Взрыв на мосту произошел 8 октября. Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что на автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего воспламенилось семь цистерн с горючим, которые вез поезд. Жертвами взрыва стали четыре человека.

В Центре общественных связей ФСБ назвали Главное управление разведки Минобороны Украины и его руководителя Кирилла Буданова организаторами теракта на объекте. Взрывчатка была закамуфлирована под рулоны со строительной пленкой. Задержаны восемь подозреваемых.