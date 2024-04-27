Фигурант дела замглавы МО РФ обжаловал свой арест Бизнесмен Бородин обжаловал свой арест по делу о взятке замглавы Минобороны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Басманный суд Москвы поступила апелляционная жалоба на постановление об аресте фигуранта дела о взятке замминистра обороны Тимура Иванова — Сергея Бородина. Соответствующая информация появилась на сайте суда. Его обвиняют в даче взятки в особо крупном размере (часть шестая статьи 290 Уголовного кодекса).

По версии следствия, Бородин вступил в преступный сговор с Ивановым. Они находились в приятельских отношениях, утверждают представители ведомства.

Ранее Василий Ворожбит, директор одной из фирм арестованного Бородина, рассказал, что недавно его работодатель ездил на рыбалку с экс-замминистра обороны России Тимуром Ивановым. По словам собеседника, это хобби объединяло мужчин. Ворожбит добавил, что видел Бородина неделю назад — они обсудили рабочие моменты. Мужчина также вспомнил, что его начальник находится в разводе, у него есть сын, который учится в университете.

До этого стало известно, что еще один фигурант по делу Тимура Иванова отправлен под стражу до 23 июня. Речь идет об Александре Фомине, который обвиняется по статье о даче взятки. По данным следствия, Фомин освободил Иванова от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с реконструкцией зданий. Кроме того, в 2021 году Фомина наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награду фигуранту уголовного дела вручал лично Иванов за строительство медцентров в период пандемии коронавируса.