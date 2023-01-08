Фидаров ответил Смольянинову, который захотел застрелить его на поле боя Актер Фидаров заявил, что Смольянинов никогда не сможет его пристрелить на поле боя

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Сослан Фидаров

Актер Сослан Фидаров предположил, что его коллега по съемкам в фильме «9 рота» Артур Смольянинов никогда его не пристрелит на поле боя, потому что последний никогда не окажется на фронте. Ранее Смольянинов заявил, что смог бы участвовать в спецоперации лишь на стороне Украины и смог бы выстрелить в Фидарова, хотя считает его «нормальным человеком».

По поводу того, что ты на поле боя меня пристрелишь. Артур, мы оба понимаем, что этого ты никогда не сделаешь только потому, что на поле боя тебя никогда не будет, — ответил Фидаров.

Также актер передал коллеге привет от своих погибших на фронте сослуживцев.

Ранее Смольянинов рассказал на YouTube в интервью главреду издания «Новая газета. Европа» Кириллу Мартынову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), что удивлен появлению Фидарова на фронте на стороне России.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев пообещал обратиться в СКР с просьбой возбудить уголовное дело против Смольянинова. По словам политика, после своих высказываний Смольянинов должен повторить судьбу журналиста Александра Невзорова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), против которого возбудили уголовное дело о дискредитации ВС РФ.

Также первый замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко назвала актера Артура Смольянинова сукиным сыном, который «будет проклят своей страной». Она отметила, что актеры являются эмоциональными людьми, но в словах Смольянинова эмоционального порыва она не увидела.