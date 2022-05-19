Фетисов: Россия не будет выходить из Парижского соглашения по климату

Вячеслав Фетисов / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

У России не планов по выходу из Парижского соглашения по климату. Её экосистемы являются ключевыми в решении климатических проблем планеты, заявил первый зампред думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов, его слова приводит РИА Новости.

Россия не планирует выходить из Парижского соглашения по климату <...> и продолжает выполнять все свои обязательства в Рамочной конвенции ООН об изменении климата, — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что изменение климата является самой важной проблемой человечества. Россия является глобальным экологическим донором, поскольку представляет собой самое крупное по площади государство, половина территории которого занята лесами. Её экосистемы играют ключевую роль в разрешении климатических проблем всей планеты.

Ранее стало известно, что международная система выпуска зелёных сертификатов I-REC, которой пользовались крупнейшие отечественные предприятия, прекратила свою работу в России из-за санкций. Директор Национального центра климатических проектов Юрий Фёдоров заверил, что это не приведёт к смене курса в соблюдении климатических обязательств.