«Фейки высшего пилотажа»: Захарова о госпитализации Лаврова Захарова опровергла сообщения о госпитализации Лаврова

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова опровергла сообщения о том, что глава внешнеполитического ведомства, возглавляющий делегацию РФ на Бали на саммите G20, был госпитализирован. Информацию о плохом состоянии здоровья Лаврова ранее распространило агентство Reuters.

Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован. Это уже, конечно, высший пилотаж фейков, — написала дипломат в своем Telegram-канале.

G20 является главным форумом международного экономического сотрудничества, на который приходится около 85% мирового ВВП, более 75% мировой торговли и около двух третей населения мира. Он пройдет 15–16 ноября на индонезийском острове Бали.

Лавров возглавляет российскую делегацию вместо президента Владимира Путина, который ранее отказался участвовать во встрече «Большой двадцатки». По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, отказ Путина связан с его насыщенным рабочим графиком.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что хотела бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20, чтобы поговорить с ним «лицом к лицу».