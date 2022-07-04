ФАС выдала Google предупреждение за навязывание невыгодных договоров

Фото: Mohssen Assanimoghaddam/Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала компании Google LLC предупреждение о злоупотреблении доминирующим положением на рынке и потребовала устранить нарушение в течение месяца. Как отмечается на сайте ведомства, компания обязала разработчиков, распространяющих платные приложения через площадку Google Play, использовать исключительно платежную систему Google, что является нарушением антимонопольного законодательства.

Действия Google LLС содержат признаки злоупотребления доминирующим положением, в связи с чем ФАС России выдала компании предупреждение, — отмечается в сообщении.

Ранее Роскомнадзор составил в отношении Google LLC протокол о повторном неудалении запрещенного контента. Компании грозит штраф от 5% до 10% годового оборота. Google накажут за распространение недостоверной информации о ходе специальной военной операции на Украине, дискредитирующей Вооруженные силы РФ, а также материалов, пропагандирующих экстремистские взгляды и идеологию террористических организаций, инструкции по изготовлению взрывчатых веществ. Кроме того, Роскомнадзор составил протокол в отношении компании за то, что на площадке есть «материалы, пропагандирующие индифферентное отношение к жизни и здоровью несовершеннолетних», и «контент с призывами к участию в несанкционированных массовых акциях, в том числе направленными в адрес несовершеннолетних».