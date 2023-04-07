ФАС заступилась за клиента и наказала «Аэрофлот» ФАС возбудила дело в отношении «Аэрофлота» за нарушение закона «О рекламе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет авиакомпании «Аэрофлот»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении авиакомпании «Аэрофлот» за размещение недостоверной рекламы, говорится на сайте ведомства. В случае установления вины авиакомпании грозит ответственность в соответствии с законом о рекламе.

В ФАС обратился гражданин с жалобой на то, что в рекламном сообщении в бортовом журнале говорилось о предоставлении «Аэрофлотом» бесплатной услуги по перевозке лыжного или сноубордического оборудования при покупке билетов на рейсы. Заявитель указал, что воспользовался услугой, однако она оказалось платной, он уплатил за провоз вышеупомянутого снаряжения дважды.

В бортовом журнале авиаперевозчика содержалось рекламное сообщение, в котором компания утверждала, что предоставляет бесплатную услугу по перевозке лыжного или сноубордического снаряжения для приобретателей билетов на свои рейсы, — говорится в сообщении.

В связи с этим реклама «Аэрофлота» была признана недостоверной, говорится в сообщении пресс-службы ФАС.

Ранее стало известно, что ФАС не станет проверять МТС после введения оператором сотовой связи комиссии за пополнение счета. Его представители пояснили, что компания сохранила за абонентами возможность пополнения баланса без комиссии с помощью услуги автоплатежа и сервисов МТС.