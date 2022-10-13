ФАС возбудила дело против «МегаФона» ФАС возбудила дело против «МегаФона» из-за необоснованного повышения тарифов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении «МегаФона» за необоснованное повышение тарифов в среднем на 12%, сообщили в пресс-службе ведомства. В ходе проверки выяснилось, что рост затрат компании не соответствует доходам, получаемым от повышения цен. По мнению специалистов, это может привести к ущемлению интересов потребителей.

Ведомство пришло к выводу, что рост затрат компании не соответствует росту доходов от повышения тарифов на услуги связи. Это может привести к ущемлению интересов потребителей. В результате ФАС России возбудила в отношении ПАО «МегаФон» дело по признакам нарушения пункта первого части первой статьи 10 закона «О защите конкуренции», — говорится в сообщении.

В пресс-службе «МегаФон» NEWS.ru пояснили, что компания заранее проинформировала ФАС об изменении стоимости тарифов, и сейчас предоставляет дополнительные документы для подтверждения своей позиции.

Мы заранее проинформировали ФАС об изменении стоимости тарифов. Сейчас мы находимся в тесном контакте с ведомством и предоставляем дополнительные документы, подтверждающие нашу позицию, — сообщили в пресс-службе.

Ранее ФАС сообщила, что ПАО «МТС» нарушило антимонопольное законодательство, необоснованно повысив стоимость своих услуг. Оператору связи было предписано снизить тарифы. По данным ФАС, услуги связи от МТС подорожали более чем на 20% при уровне индекса потребительских цен по состоянию на конец августа 10,5%.

В конце августа «Коммерсант» со ссылкой на экспертов сообщил, что к концу 2022 года рост цен на услуги мобильной и широкополосной связи составит 15–18%. В этой связи тарифы в зависимости от региона поднялись на 20–60 рублей.