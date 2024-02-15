ФАС напомнила о доминирующем положении «Яндекс.Такси» в России

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Сервис «Яндекс.Такси» занимает доминирующее положение в России, заявили «Коммерсанту» в Федеральной антимонопольной службе после изучения рынка на фоне резкого подорожания услуг в Москве из-за снегопада. По данным службы, случаи злоупотребления подобным положением служат поводом для проверки, однако сейчас они ограничены правительственным постановлением.

Случаи злоупотребления доминирующим положением являются поводом для проведения анализа экономической обоснованности повышения и принятия мер антимонопольного реагирования. Однако в настоящее время возможные меры реагирования ФАС России ограничены постановлением правительства РФ, — говорится в сообщении ведомства.

Доминирующее положение сервиса в России уже признавалось ФАС в ноябре прошлого года после проведенного анализа рынка. Перед этим ФАС возбудила административное дело в отношении ООО «Яндекс» за нарушение закона «О рекламе». По данным службы, компания выпустила рекламу с недостоверными сведениями о стоимости услуги.

Накануне стало известно еще об одном возбужденном деле ФАС в отношении «Яндекса». На рекламу компании Work 5, предоставляющей услуги по написанию рефератов, курсовых и дипломных работ, пожаловался в службу потребитель. Продвижением сайта занималась поисковая система «Яндекса». Размещение рекламы услуг по подготовке работ для прохождения госнаучной аттестации или экзаменов в образовательных учреждениях запрещено законом, пояснили в ФАС.